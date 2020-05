É um novo orçamento, suplementar ao que já foi aprovado no Parlamento em fevereiro e que é necessário para incluir a despesa que não estava prevista nessa altura mas que está a ter um peso significativo nas contas do Estado, por causa do novo coronavírus.

O documento tem de passar pela Assembleia da República e tanto Bloco de Esquerda como PSD já demonstraram abertura para negociar.