Fronteiras terrestres com Espanha vão continuar fechadas

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira uma resolução por via eletrónica que vai manter encerradas as fronteiras terrestres com Espanha.

A medida entra em vigor amanhã e deverá prolongar-se até que as autoridades de saúde considerem segura a reabertura. A indicação da manutenção do controlo de fronteiras já tinha sido dada anteriormente pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Portugal vai assim manter os nove postos de controlo fronteiriço terrestres de norte a sul.

No âmbito do controlo das fronteiras, estão impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre os dois países, sendo apenas permitida circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.