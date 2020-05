Inglaterra inicia primeira fase de desconfinamento

Inglaterra começou esta quarta-feira a primeira fase do desconfinamento. Os campos de golfe reabriram, tal como, os centros de jardinagem que até tiveram direito a fila à porta.

Pode-se viajar para várias cidades inglesas, mas não se pode entrar na Escócia, no País de Gales, nem na Irlanda do Norte que continuam em confinamento. Em Londres, alguns transportes voltaram a encher. Houve passageiros com máscara, outros nem por isso.

Ainda o confinamento não tinha sido imposto e já a economia britânica estava em queda livre. O ministro das Finanças disse que vem aí uma recessão significativa.

