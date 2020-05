Medalhado olímpico substitui as competições por entrega de comida em Tóquio

O japonês Ryo Miyake, medalha de prata no florete nos Jogos de Londres 2012, tem passado os dias marcados pela pandemia de covid-19 em cima da bicicleta, para um serviço de entregas de comida, na cidade de Tóquio.

O praticante de esgrima, de 29 anos, ficou sem competições próximas devido ao adiamento ou cancelamento de provas generalizado, sobretudo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiados para o próximo ano.

Segundo Miyake, o aumento dos valores auferidos a cada entrega permite-lhe continuar motivado, após ter pedido aos patrocinadores que suspendam os pagamentos durante o período de incerteza.

Para já, viaja de bicicleta pela capital japonesa, uma das mais densamente povoadas do mundo, com quase 14 milhões de pessoas, quando falta ainda mais de um ano para o arranque dos Jogos, marcados para 23 de julho de 2021.

"O meu objetivo imediato [com o novo emprego] é poder começar a treinar, com calma, quando o estado de emergência for levantado. E tenho de estar física e financeiramente preparado", considerou.