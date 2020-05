O líder do PSD, Rui Rio, fez esta quarta-feira uma publicação no Twitter para informar que o partido decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão - as festas do Chão da Lagoa, na Madeira, e do Pontal, no Algarve.

De acordo com Riu Rio, esta decisão segue "as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos".

Na mesma publicação, o líder do PSD afirmou que "só com disciplina e unidade" é possível "vencer" o novo coronavírus.