Amnistia Internacional Brasil: "A resposta à covid-19 deve ser inclusiva e não deixar ninguém para trás"

A Amnistia Internacional Brasil lançou uma campanha dirigida ao presidente e aos governantes do país a exigir que se corrijam falhas e se adotem medidas urgentes contra a pandemia.

A ONG está preocupada com as condições de isolamento social dos moradores das favelas. Sem água potável ou condições de habitação para isolamento, os especialistas temem que os moradores das favelas possam vir a ser as maiores vítimas da pandemia.

Nas últimas 24 horas morreram mais 749 pessoas no Brasil, numa altura em que o país enfrenta também uma crise política. O presidente insiste no confronto com os governadores e prefeitos que ignoram as suas decisões ao mesmo tempo que avança a investigação no Supremo Tribunal Federal sobre a sua alegada interferência na Polícia Federal.