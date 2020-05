O Sindicato dos Enfermeiros diz que está muito preocupado com os mais de três mil profissionais de saúde infetados com covid-19 no país. Desses, 838 são enfermeiros.

O número foi confirmado na quarta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na habitual conferência de imprensa de balanço da pandemia.

Hoje, o Sindicato de Enfermeiros emitiu um comunicado a pedir mais atenção das autoridades de saúde, mais testes e mais enfermeiros para reforçarem os serviços.