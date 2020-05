Vídeo mostra a facilidade com que vírus e germes se espalham num restaurante 

A emissora estatal japonesa NHK divulgou um vídeo que mostra o quão fácil os vírus e germes se espalham em restaurantes quando apenas uma pessoa está infetada.

O vídeo surge numa altura em que o mundo é afetado pela pandemia do novo coronavírus, que já matou pelo menos 297.259 pessoas e infetou mais de mais de 4,3 milhões em 196 países e territórios.

De acordo com a CNN, a emissora NHK fez a experiência para simular uma refeição num restaurante buffet ou num cruzeiro.

O vídeo mostra 10 pessoas a chegar ao restaurante, sendo que uma delas está infetada. Cada um percorre normalmente o espaço como se estivesse num buffet, sem considerar uma potencial contaminação.

No final do vídeo, o espaço é iluminado com luz negra, o que mostra até onde a "infeção" se espalhou. A substância, usada para fazer passar de vírus ou germes, pode ser vista na comida, nos utensílios de cozinha, nos pratos e até no rosto de alguns dos participantes.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Japão registou cerca de 16 mil casos de Covid-19 e 678 mortes.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou que o estado de emergência em vigor no Japão desde abril vai ser levantado na maioria das regiões, mas será mantido nas principais cidades, como Tóquio e Osaca.