A Austrália insiste que é preciso investigar a origem do novo coronavírus, mesmo que essa investigação ponha em risco as relações comerciais e diplomáticas com a China.

Pequim nega qualquer reponsabilidade na pandemia e diz que está a fazer tudo o que pode para a conter.

As autoridades chinesas dizem que têm 700 pessoas isoladas, por suspeitas de poderem ter Covid-19, e que nas últimas 24 horas, o país só registou 3 novos casos.