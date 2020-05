Especialista afastado por Trump avisa: EUA "vão ter o inverno mais negro da história moderna"

Rick Bright, ex-diretor da Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado, um organismo governamental, disse que foi demitido depois de criticar a pressão exercida pelo Presidente Donald Trump para o uso do medicamento hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

Em abril, a Administração de Alimentos e Medicamentos alertou os médicos contra a prescrição daquele químico, exceto em hospitais e estudos de pesquisa. Especialistas norte-americanos também desaconselham uso de hidroxicloroquina.

Esta quinta-feira, em declarações no Congresso, Rick Bright criticou a administração Trump no combate ao novo coronavírus e acusou o Presidente dos EUA de não ter dado importância os sinais de alerta iniciais da pandemia para prevenir a propagação do vírus no país.

Bright deixou um aviso: "Sem um planeamento claro das etapas que eu e outros especialistas delineamos, o inverno de 2020 será o mais sombrio da história moderna".

O especialista em vacinas prevê que o país enfrente um novo surto já em outubro.

"Se não conseguirmos desenvolver uma resposta coordenada nacional, baseada na ciência, temo que a pandemia piore muito e seja prolongada, causando doenças e mortes sem precedentes", explicou.

Uma hora antes da audiência no Congresso, Donald Trump fez um tweet em que dizia que nunca tinha conhecido Rick Bright nem ouvido nada a seu respeito. Ainda assim, Trump descreveu-o como um "funcionário ressentido, que não era apreciado ou respeitado pelas pessoas com quem falei e alguém que, pela sua atitude, não devia estar a trabalhar para o Governo".

Especialista receia um surto incontrolável da Covid-19 nos EUA