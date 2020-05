Distanciamento entre banhistas e chapéus de sol, as novas regras para as praias

Governo anunciou esta sexta-feira as novas regras para as praias, que passam sobretudo pelo distanciamento entre banhistas e chapéus de sol. O primeiro-ministro avisa que se as medidas não forem cumpridas, as praias podem ser interditadas.

Os municípios do Algarve estão confiantes que os portugueses vão cumprir as regras.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS