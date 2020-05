Governo investiga fraudes no teletrabalho

O Governo está a investigar fraudes no teletrabalho e o recurso abusivo dos apoios à família.

Segundo o Expresso deste sábado, há empresas que estão a chamar trabalhadores em casa, a receberem apenas dois terços do ordenado, ao abrigo do apoio excecional criado pelo Governo para as famílias afetadas pelo encerramento de escolas.

Um apoio criado apenas para as profissões que não permitem o teletrabalho.

Segundo o semanário, há empresas que estão a aproveitar este apoio do Estado para pagar apenas um terço do vencimento.

Só nas duas últimas semanas de março, desde que foi declarado o estado de emergência este apoio extraordinário às famílias abrangeu mais de 170 mil profissionais e 60 mil empresas, e, em abril, chegou aos 97 mil trabalhadores.

As multas para as empresas que estão a abusar deste apoio podem chegar aos 12 mil e 500 euros.