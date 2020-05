Exército começou a descontaminação do lar do Comércio em Matosinhos

No lar do Comércio continuam isolados 87 utentes que testaram negativo e que deverão passar para a parte desinfetada do edíficio na próxima terça-feira.

Quarta e quinta-feira serão novos dias de preparação e descontaminação.

Os últimos dados apontam para a existência de dez infetados com Covid-19. Morreram 21 utentes deste lar com o novo coronavírus. Em comunicado o lar do Comércio reafirmou que não houve qualquer negligência da instituição e que agora a prioridade é restabelecer a saúde e que mais tarde haverá tempo para prestar e acertar contas.