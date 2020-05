Marcelo diz que Festa do Avante não pode ser comparada a celebrações nacionais

O Presidente da República discorda da comparação da Festa do Avante com celebrações nacionais como o 25 de Abril, o 1.º de Maio e o 10 de Junho. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o Partido Comunista terá de seguir as recomendações das autoridades de saúde.