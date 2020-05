Portugal entra hoje na segunda fase de desconfinamento 

A segunda fase de desconfinamento em Portugal começa esta segunda-feira, com a reabertura de restaurantes, lojas até 400 metros quadrados, creches e escolas.

Os alunos do 11.º e 12.º anos voltam às aulas presenciais para disciplinas com exames. E as visitas aos lares de idosos são retomas, com marcação e apenas um visitante por semana.

Na cultura reabrem museus, monumentos e palácios.

É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados e o distanciamento entre pessoas.

As medidas:

COMÉRCIO

Lojas com porta aberta para a rua até 400m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia).

RESTAURAÇÃO

Restaurantes, cafés e pastelarias, com lotação a 50%;

Esplanadas;

Normas acordadas entre Direção-Geral da Saúde (DGS) e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

ESCOLAS (AULAS PRESENCIAIS)

11.º/12.º anos ou 2.º e 3.º anos de outras ofertas formativas (10h - 17h);

Material distribuído:

4,2 milhões de máscaras

17.000 litros de desinfetante

620.000 de luvas

966.000 aventais

22.500 viseiras

CRECHES

Abertura com opção de manter o apoio à família caso os pais decidam continuar em casa;

23.085 testes realizados - 80% dos funcionários já testados.

CULTURA

Abertura de museus, monumentos e palácios;

Normas e instruções definidas pela DGS.

LARES

Um visitante por utente, uma vez por semana (máximo 90 minutos) com marcação prévia;

Distanciamento físico, máscara e regras de higienização.

Pediatra esclarece dúvidas sobre o regresso às creches

A pediatra Maria João Brito defende que as crianças pequenas devem continuar a brincar juntas.

António Costa garante que está tudo preparado para a abertura das escolas

Primeiro-ministro avisa que esta fase é um teste para o futuro.

Restaurantes e cafés voltam a ter serviço de mesa e balcão

Para além das normas de higiene e de distanciamento impostas para clientes e funcionários, nesta fase a lotação estará limitada a 50%.

O teletrabalho e as novas regras para as empresas a partir de segunda-feira

As empresas, a partir desta segunda-feira, têm de adotar escalas de rotatividade e turnos diferenciados para os trabalhadores sempre que não seja possível o teletrabalho.



O regime de teletrabalho é obrigatório até ao fim deste mês, data em que termina a situação de calamidade.

O Plano de Desconfinamento aprovado pelo Governo a 30 de abril, que contemplava a primeira fase da retoma da atividade após o fim do estado de emergência, indicava que o teletrabalho continuaria a vigorar "sempre que as funções o permitam" entre 4 de maio e até 1 de junho. Mas o Governo diz que deve ser mantido sempre que possível.

A ideia é evitar que os trabalhadores se concentrem em simultâneo no mesmo espaço e mitigar os riscos de propagação da Covid-19.