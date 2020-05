Mais 13 mortos e 173 casos em Portugal. Número recorde de recuperados da Covid-19 em 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.231 mortes e 29.209 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.218 para 1.231, mais 13, enquanto o número de infetados aumentou de 29.036 para 29.209, mais 173, o que representa um aumento de 0,59%.

O número de casos recuperados subiu de 4.636 para 6.430, mais 1.794, o maior número de recuperados em 24 horas desde o início da pandemia.

Há 628 doentes internados, menos 21 em relação a ontem. 105 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face a domingo.

No Relatório de Situação divulgado esta segunda-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 295.449 casos suspeitos, dos quais 2.260 aguardam os resultados das análises e 263.980 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.396) e mortos (698). No Centro há 3.628 casos e 223 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 8.361 casos e 279 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (356 casos e 15 mortos), o Alentejo (243 casos e um morto), os Açores (135 casos e 15 mortos) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

269 meninos e 259 meninas com menos de 10 anos;

922 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.600 homens e 2.027 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.832 homens e 2.431 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.977 homens e 2.930 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.957 homens e 2.985 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.509 homens e 1.741 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.132 homens e 1.287 mulheres entre os 70 e os 79;

1.409 homens e 2.942 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem de 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

73 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

140 homens e 102 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

349 homens e 475 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (1.962), seguido por Vila Nova de Gaia (1.485), Porto (1.318) Matosinhos (1.236), Braga (1.154) e Gondomar (1.053).

PORTUGAL INICIA SEGUNDA FASE DE DESCONFINAMENTO

A segunda fase de desconfinamento em Portugal começou esta segunda-feira, com a reabertura de restaurantes, lojas até 400 metros quadrados, creches e escolas.

Os alunos do 11.º e 12.º anos voltam às aulas presenciais para disciplinas com exames. E as visitas aos lares de idosos são retomas, com marcação e apenas um visitante por semana.

Na cultura reabrem museus, monumentos e palácios.

É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados e o distanciamento entre pessoas.

