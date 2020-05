Trump revela que está a tomar hidroxicloroquina

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta segunda-feira que toma hidroxicloroquina, um fármaco utilizado na prevenção e tratamento de malária que tem sido utilizado nos doentes com Covid-19, avança a AFP.

A agência francesa de medicamentos e produtos de saúde chegou a alertar para os efeitos colaterais relatados em pacientes covid-19 tratados com este medicamento, que representam um "sinal de alerta importante" sobre uma "fragilidade particular" no nível cardíaco.

Já a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, admite que em Portugal não existem casos de "reações adversas" à hidroxicloroquina.

As autoridades de saúde pedem para que o fámarco não seja tomado fora de contexto hospitalar ou ensaio clínico.