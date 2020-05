Costa não se compromete em baixar o IVA na restauração

António Costa almoçou esta terça-feira com a associação que representa os restaurantes e a hotelaria em Portugal.



O primeiro-ministro prometeu analisar as propostas que lhe foram entregues, mas não se comprometeu com uma eventual descida do IVA na restauração.

A confederação das empresas propôs ao Governo um pacote para capitalizar as empresas no valor de três mil milhões de euros e alertou para o facto de, dos seis milhões de euros de linhas de crédito disponíveis, apenas mil milhões estão a ser atualizados.

O primeiro-ministro considera a proposta da Alemanha e da França para criar um fundo de recuperação de 500 mil milhões um bom ponto de partida, mesmo que para alguns países seja de digestão difícil.