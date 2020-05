Governo admite vários cenários, incluindo a insolvência da TAP

O Estado vai começar a negociar com os restantes acionistas da TAP e todas as opções estão em cima da mesa, incluindo a insolvência da transportadora aérea.

A revelação foi feita pelo ministro Pedro Nuno Santos, numa audição esta manhã no Parlamento.

Atualmente, devido à pandemia de covid-19, a TAP tem a sua operação suspensa quase na totalidade e recorreu ao lay-off simplificado dos trabalhadores.

Desde 2016 que o Estado (através da Parpública) detém 50% da TAP, resultado das negociações do Governo de António Costa com o consórcio Gateway (de Humberto Pedrosa e David Neeleman), que ficou com 45% do capital da transportadora.

Os restantes 5% da empresa estão nas mãos dos trabalhadores.