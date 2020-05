Grupo de mariachi quebra o silêncio do confinamento em Bogotá

Em tempos de confinamento na Colômbia, um grupo de mariachi saiu à rua para animar a população.

O género musical, típico do México, costuma ser ouvido em celebrações familiares e festas de aniversário. Mas com a impossibilidade dos colombianos saírem de casa para celebrar, o grupo quebrou o silêncio que há dois meses invade as ruas da capital colombiana, Bogotá.

