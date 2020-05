Mais 16 mortos e 223 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.247 mortes e 29.432 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.231 para 1.247, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 29.209 para 29.432, mais 223, o que representa um aumento de 0,76%.

O número de casos recuperados subiu de 6.430 para 6.431.

Há 629 doentes internados, mais um em relação a ontem. 101 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro face a segunda-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta terça-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 298.501 casos suspeitos, dos quais 2.349 aguardam os resultados das análises e 266.720 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.472) e mortos (707). No Centro há 3.644 casos e 227 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 8.490 casos e 282 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (356 casos e 15 mortos), os Açores (135 casos e 15 mortos), o Alentejo (245 casos e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

271 meninos e 260 meninas com menos de 10 anos;

929 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.622 homens e 2.044 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.853 homens e 2.460 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.998 homens e 2.962 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.962 homens e 3.001 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.515 homens e 1.756 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.138 homens e 1.292 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

1.413 homens e 2.956 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem de 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

74 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

141 homens e 102 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

356 homens e 482 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.018), seguido por Vila Nova de Gaia (1.510), Porto (1.326) Matosinhos (1.242), Braga (1.173) e Gondomar (1.058).

Dois reclusos infetados com o coronavírus

Dois reclusos testaram positivo ao novo coronavírus, depois de uma saída precária de curta duração. Quando regressaram à prisão, foram postos em isolamento profilático e apresentaram sintomas poucos dias depois.

Os reclusos estão agora internados no Hospital Prisional de Caxias.

Dario Pignatelli

PSD propõe prémio e mais dias de férias para profissionais de saúde

O PSD quer criar compensações financeiras para os profissionais de saúde que estão envolvidos no combate à Covid-19.

O objetivo é reconhecer o esforço feito durante a pandemia, atribuindo um prémio e mais dias de férias.

No projeto de resolução, os sociais-democratas recomendam ao Governo a identificação dos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente.