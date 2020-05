Flamengo apanhado a treinar depois de equipas do Rio de Janeiro serem proibidas de o fazer

A crise pandémica afeta também o futebol brasileiro. O perfeito do Rio de Janeiro anunciou que as equipas estão para já proibidas de treinar. Uma decisão que contraria a vontade do Presidente Jair Bolsonaro.

O Flamengo de Jorge Jesus foi apanhado a treinar esta quarta-feira.