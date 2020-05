Flamengo anuncia resultados negativos a todos os jogadores e funcionários

A equipa de futebol brasileira do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, informou esta terça-feira os funcionários e atletas testados na segunda-feira para covid-19 tiveram todos resultados negativos.

"Estão no centro de treinos funcionários, atletas e elementos da comissão técnica. Todos testaram negativo para a covid-19 nos exames realizados na última segunda-feira (18)", refere o clube em comunicado, esclarecendo que "as avaliações prosseguem hoje".

Na segunda-feira, o clube anunciou o regresso ao trabalho, depois de uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19.

A equipa emitiu na segunda-feira um comunicado, garantindo que "todas as atividades estão a ser realizadas seguindo as medidas de higiene e distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais desportivos e instalações.

O Flamengo publicou também um documento no qual elenca as medidas implementadas para prevenir a transmissão do novo coronavírus no Centro de Treinos George Helal, conhecido como Ninho do Urubu.

No início de maio, o Flamengo revelou ter feito 293 testes a jogadores, familiares de jogadores e funcionários do clube, e registado um total de 38 positivos, todos sem sintomas, e 11 com anticorpos no sangue.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia, com mais de 16.700 mortes e mais de 254 mil infeções.