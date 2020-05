A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse hoje no Parlamento que os número do desemprego não são piores apenas por causa do lay-off.



Ana Mendes Godinho deu a conhecer os últimos números sobre o apoio do Estado às empresas. Há nesta altura 735 mil trabalhadores que estão no regime de lay-off.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS