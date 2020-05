Número diário de mortes por Covid-19 em Espanha sobe ligeiramente para 95

Espanha registou 95 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma ligeira subida em relação aos 83 de segunda-feira, mas pelo quarto dia consecutivo fica abaixo dos 100 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o país contabilizou um total de 27.888 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 416 novos casos com a doença, elevando para 232.555 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 193 doentes, aumentando para 124.616 o total de pessoas que até agora precisaram de ser internadas.

Governo quer estender estado de emergência

O parlamento espanhol deverá autorizar hoje ao fim da tarde a proposta do Governo de extensão por mais duas semanas, até 07 de junho, do estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu esta manhã desculpas pelos erros cometidos no combate à covid-19 e unidade para chegar à “vitória” contra a pandemia, ao intervir esta manhã no debate parlamentar que antecedeu a votação.

O chefe do Governo sublinhou que pode ter havido falhas explicadas pela "urgência dos tempos, à falta de recursos e à excecionalidade e ausência de precedentes".

O plano de alívio das medidas de luta contra o novo coronavírus prevê o levantamento gradual do confinamento numa série de fases que deverão terminar em finais de junho, com a chegada a uma “nova normalidade”.

A maioria da população do país, cerca de 70%, já se encontra na “fase um” desse plano desde segunda-feira, mas as regiões mais atingidas pela pandemia de covid-19, que incluem a comunidade de Madrid, a área metropolitana de Barcelona e grandes zonas de Castela e Leão, mantêm-se numa etapa intermédia chamada “fase 0,5”.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a covid-19 por cada milhão de habitantes (594 óbitos), depois da Bélgica (790) e antes da Itália (532), Reino Unido (521) e França (429), numa lista em que os Estados Unidos têm 283 e Portugal 124.

Mais de 323 mil mortos e mais de 4,9 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 323.370 pessoas e infetou mais de 4.910.110 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Entre esses casos, pelo menos 1.813.300 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 91.938 óbitos em 1.528.661 casos. Pelo menos 289.392 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 35.341 mortes para 248.818 casos, Itália com 32.169 mortes (226.699 casos), França com 28.022 mortes (180.809 casos) e Espanha com 27.778 óbitos (232.037 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou 82.965 casos (cinco novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.244 curados.

A Europa totalizou 168.725 mortes para 193.8946 casos e os Estados Unidos e Canadá 97.949 mortes (1.607.773 casos).

A América Latina e as Caraíbas registaram 32.386 mortes (578.921 casos). O Brasil regista mais de metade das mortes (17.971) e quase metade dos casos declarados oficialmente na região (271.628).

A Ásia totalizou 12.879 mortes (384.874 casos), o Médio Oriente 8.384 mortes (299.734 casos), África 2.919 mortes (91.443 casos) e Oceânia 128 mortes (8.426 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.263 mortes e 29.660 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.247 para 1.263, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 29.432 para 29.660, mais 228, o que representa um aumento de 0,8%.

O número de casos recuperados subiu de 6.431 para 6452, mais 21 do que ontem.

Há 609 doentes internados, menos 20 do que no dia anterior. 93 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 8.

Ministra da Saúde avisa que pode vir a ser necessário um “reconfinamento”

Marta Temido admitiu que o país poderá ter de enfrentar um novo confinamento se a situação da pandemia assim o exigir.

