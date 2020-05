Alunos criam aplicação que permite saber como está a lotação das praias

Quatro jovens criaram uma aplicação para telemóvel que permite saber como está a lotação das praias de todo o país.

São alunos de um curso profissional de programação na Escola Secundária de São João da Madeira e desenvolveram a aplicação em apenas quatro dias.

Serão os utilizadores de cada praia e da aplicação a fornecer os dados sobre a ocupação do areal. Como um semáforo, a app permite classificar a praia com a cor vermelha, se estiver encerrada ao público e com verde ou amarelo, consoante esteja pouco ou muito ocupada por veraneantes.

A Sandspace já pode ser descarregada na Google Play Store.