As medidas de prevenção da Covid-19 nas escolas e creches

Depois da interrupção das atividades letivas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, as aulas presenciais do 11º e 12º anos e 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário, as creches e as amas retomaram as suas atividades, na segunda-feira, e a DGS publicou um manual com as medidas preventivas que deverão ser adotadas por toda a comunidade escolar, a fim de evitar a propagação do vírus.

Na escola:

Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização enquanto permanecem na escola;

Cada grupo deve ter horários, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com os restantes grupos;

Cada grupo deve estar restrito a uma zona da escola;

Devem ser encerrados os espaços desnecessários à atividade letiva.

Os estabelecimentos de ensino devem assegurar os produtos de higienização e de desinfeção, como álcool, sabão líquidos e toalhetes de papel - uma vez que deve ser evitado o uso de toalhas de tecido.

Todos devem manter uma distância de 1,5/2 metros.

Toda a comunidade escolar deve manter as portas de acesso abertas, de forma a evitar o manuseamento repetido por várias pessoas, higienizar as mãos à entrada e saída do recinto escolar e utilizar máscara durante a atividade letiva, assim como em todos os espaços do recinto escolar.

Se um aluno ou profissional tiver sintomas sugestivos de Covid-19, como febre ou tosse ou dificuldade respiratória, deve abster-se de ir para o espaço escolar e ser avaliado clinicamente.

Devem ser organizados horários desfasados entre grupos/turmas.

O acesso ao espaço escolar deve ser limitado a pessoal docente e não docente e alunos.

Creches e amas:

As crianças e funcionários devem ser organizados em salas fixas.

À chegada e saída da creche, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente.

Deve ser mantida a mesma sala de atividades para cada turma.

Nas salas em que as crianças se sentem ou circulam no chão, devem deixar o calçado à entrada.

Relativamente aos brinquedos, devem ser removidos das salas e os que forem usados têm de ser regulamente lavados - pelo menos duas a três vezes por dia.

