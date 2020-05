Prazo para pedidos de apoio de trabalhadores independentes estendido até 9 de junho

Em abril, a Segurança Social justificou o desaparecimento do formulário com uma "falha no sistema informático" e alargou o prazo de entrega.

Já em maio a dificuldade para submeter o requerimento manteve-se. O formulário que deverá ser preenchido de 20 a 31 de maio não se encontra disponível.



A justificação pode encontrar-se no site da segurança social.

O formulário para os trabalhadores independentes com uma quebra de pelo menos 40% da faturação está em atualização e será disponibilizado brevemente.

O Instituto da Segurança Social confirma que está a ser feita uma atualização dos formulários, depois de ter sido assinado um novo despacho com novas medidas de apoio.