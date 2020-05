Brasil luta contra o coronavírus ou contra o lockdown?

O Brasil é, de longe, o país mais afetado pela pandemia na América Latina e o segundo do mundo com mais casos da doença. Apesar disso, o Presidente brasileiro continua a desafiar as normas sanitárias e as regras de distanciamento social.

Jair Bolsonaro voltou a reunir-se com centenas de apoiantes, distribuindo abraços e cumprimentos, sem máscara.

Em São Paulo, centenas saíram às ruas para apoiar o Presidente e exigir o fim do confinamento obrigatório, decretado por vários governadores.

No mesmo dia, Nelson Teich deu uma entrevista em que assume as divergências com o Presidente que o levaram a demitir-se do cargo de ministro da Saúde.

Nelson Teich deixou o Ministério numa altura em que a pandemia no Brasil se propaga a uma velocidade elevada.

Em muitas cidades, os hospitais já não aguentam a pressão de tantos doentes e a situação continua a agravar-se. Morreram já mais de 22 mil pessoas por causa da pandemia, que não deve atingir o pico no país antes de julho.