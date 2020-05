A meio de novos episódios de instabilidade política, o Brasil ultrapassou os 22 mil casos de mortes por Covid-19 e pode tornar-se o novo epicentro da pandemia no mundo.

Apesar do aumento do número de casos e de mortes, algumas cidades têm flexibilizado as regras de confinamento, que o Presidente continua a desconsiderar.

Na noite de sábado, Bolsonaro provocou uma aglomeração ao parar para comer um cachorro quente em Brasília, e tirou fotos no meio de protestos e gritos de apoio.