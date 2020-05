Peregrinos regressam a Fátima no sábado

As celebrações no Santuário de Fátima vão voltar a contar com a presença de peregrinos a partir de sábado.

As missas vão decorrer em espaços de maior dimensão, como a Basílica da Santíssima Trindade e o Recinto de Oração, para garantir as condições de segurança.

