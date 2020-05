Dominic Cummings, o principal conselheiro do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, viajou 400 quilómetros com a mulher e o filho até casa dos pais porque a esposa adoeceu e não havia creches abertas a 31 de março.

Mas também houve bons exemplos. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, não invocou qualquer regime de exceção e cumpriu as restrições impostas por causa do coronavírus, não visitando a mãe no lar nas semanas que antecederam a sua morte, a 13 de maio.