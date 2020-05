Mais de mil mortes no Brasil num dia marcado por operação contra corrupção

A operação da Polícia Federal arrancou com a execução de 12 mandados de busca em vários locais, incluindo a residência oficial do Governador do Rio de Janeiro.

Em causa estão alegadas irregularidades em contratos concedidos para a construção de hospitais de campanha para o combate à pandemia.

O Governador nega as suspeitas e planta outras, apontando o dedo a Jair Bolsonaro.

O mau estar entre o Governador e o Presidente é recente: Wilson Witzel contou com o apoio de Bolsonaro para ser eleito mas a relação "azedou" com a insistência do Governador em aplicar as medidas de confinamento que Bolsonaro tanto tem criticado.

Em resposta às acusações, o presidente Brasileiro recorreu, uma vez mais, ao discurso que tem repetido nos últimos tempos e rejeitou qualquer interferência na Polícia Federal.

A politização da pandemia agrava a crise sanitária numa altura em que o Brasil continua a registar os maiores aumentos diários de novos casos da doença: mais de 16 mil só nas últimas 24 horas, tempo que roubou ao país mais 1039 vidas.