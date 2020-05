A CGTP e a UGT aceitam que o Governo prolongue o lay-off desde que os salários sejam pagos a 100%.

No final do encontro com o primeiro-ministro, que esta quarta-feira ouviu os parceiros sociais, as centrais sindicais sublinham que só dessa forma a economia pode começar a recuperar.

O Governo não se comprometeu com as propostas. Para já, a única garantiu é que o regime de lay-off deverá ser prolongado até ao final do ano.