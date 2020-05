Cafés do Bairro da Jamaica, no Seixal, vão ser fechados temporariamente

Os cafés do bairro da Jamaica, no Seixal, vão ser encerrados temporariamente devido ao surto de Covid-19.



A informação foi confirmada à SIC por Mário Durval, o delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, depois de ter sido detetado um surto de coronavírus no bairro, com pelo menos 16 casos confirmados de Covid-19.

Cabe agora à delegada de saúde de Almada-Seixal decidir a partir de quando é que a medida entra em vigor.

Ainda ontem a Associação de moradores defendia que o bairro devia ser isolado e limitado aos moradores, responsabilizando as "pessoas que vêm de outros concelhos" pelo foco de infeção de covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira-feira a existência de 1.356 mortes e 31.292 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.342 para 1.356, mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 31.007 para 31.292, mais 285, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados subiu de 18.096 para 18.349.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 352.494 pessoas e infetou mais de 5.605.020 pessoas em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

