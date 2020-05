Centros comerciais reabrem a 1 de junho com regras apertadas

A partir de segunda-feira os centros comerciais vão poder abrir as portas para as lojas que tiveram de encerrar durante o estado de emergência.

Para já com regras apertadas e limitações quer no acesso quer na utilização do espaço.

