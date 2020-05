Coronavírus em Lisboa e Vale do Tejo. Amadora e Loures são dos concelhos mais atingidos

Os concelhos da Amadora e Loures, nas imediações de Lisboa, são dos mais atingidos pelas infeções por coronavírus.

O concelho de Loures é um dos que, em todo o país, mais casos tem, há mais de 900 casos confirmados. No hospital Beatriz Ângelo, não há camas disponíveis nos cuidados intensivos e já houve dias em que os novos doentes que chegaram tiveram de ser transferidos por falta de espaço.

A Amadora é também um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo onde o número de casos subiu. Os novos infetados tem na maioria entre os 29 e os 40 anos de idade, moram em bairros com muitos habitantes, que se juntam na rua com frequência.