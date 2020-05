As crianças do pré-escolar voltam aos infantários na segunda-feira, altura em que o país entra na terceira fase de desconfinamento.

O dia 1 de junho marca também o regresso de muitas crianças às creches. Apesar de terem aberto a 18 de maio, os pais puderam optar por ficar em casa com os filhos e continuar a receber o apoio social. Mas a ajuda do Estado para famílias com crianças até aos seis anos termina no fim deste mês.