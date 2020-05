14 mortes e 350 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Mais 274 recuperados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira-feira a existência de 1.383 mortes e 31.946 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.369 para 1.383, mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 31.596 para 31.946, mais 350, o que representa um aumento de 1,1%.

O número de casos recuperados subiu de 18.637 para 18.911, mais 274.

Há 529 doentes internados, mais 17 em relação a ontem. 66 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face a quinta-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta sexta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 321.290 casos suspeitos, dos quais 1.568 aguardam os resultados das análises e 287.776 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.725 - mais 7) e mortos (769 - mais 8). No Centro há 3.728 casos (mais 18) e 237 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 10.643 casos (mais 323) e 346 vítimas mortais (mais 6). Seguem-se o Algarve (366 casos e 15 mortos), os Açores (135 casos e 15 mortos), o Alentejo (259 casos - mais 2 - e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

334 meninos (mais 14) e 312 meninas (mais 6) com menos de 10 anos;

1.065 jovens (mais 13) entre os 10 e os 19 anos;

1.895 homens (mais 37) e 2.283 (mais 27) mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.145 homens (mais 31) e 2.653 mulheres (mais 31) entre os 30 e 39 anos;

2.239 homens (mais 26) e 3.129 mulheres (mais 27) entre 40 e os 49 anos;

2.138 homens (mais 13) e 3.149 mulheres (mais 21) entre os 50 e os 59 anos;

1.642 homens (mais 12) e 1.865 mulheres (mais 11) entre os 60 e 69 anos;

1.230 homens (mais 14) e 1.344 mulheres (mais 23) entre os 70 e os 79 anos;

1.472 homens (mais 14) e 3.051 mulheres (mais 30) com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem de 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

30 homens (mais 1) e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

81 homens (mais 2) e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

160 homens (mais 1) e 110 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

400 homens (mais 7) e 529 mulheres (mais 3) com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.324), seguido por Vila Nova de Gaia (1.558), Porto (1.351), Matosinhos (1.277), Braga (1.224) e Gondomar (1.083).