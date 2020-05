Os centros comerciais em Lisboa vão ficar fechados até 4 de junho. Nessa altura, o Governo avaliará se é possível abri-los no dia seguinte. Em causa está a a taxa de transmissão da doença na região de Lisboa e Vale do Tejo acima da média do país.

No resto do país abrem já na próxima segunda-feira, dia 1 de junho.

Nos restaurantes desaparece a regra da lotação a 50%, mas é obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5 metros.