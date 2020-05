DGS alerta para as aglomerações. Cerca de 4.400 pessoas com doença ativa em Lisboa e Vale do Tejo

A Direção-Geral da Saúde lançou um alerta para os aglomerados que se têm registado no país e, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, o principal foco da doença no país, onde há mais de quatro mil pessoas com a doença ativa.

Para evitar a propagação da doença no transporte dos trabalhadores de fábricas ou da construção civil foram emitidas normas da DGS em conjunto com a Autoridade para as Condições do Trabalho.

Com o país prestes a entrar na terceira fase de desconfinamento, e com quase 800 mil testes feitos à Covid-19, as autoridades garantem que as reservas estão estáveis e ainda há um milhão de testes em stock para conter a pandemia no país.