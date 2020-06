Com o regresso das creches e jardins de infância pais voltam aos locais de trabalho

No inicio da terceira fase de desconfinamento, que coincide com o Dia Mundial da Criança, reabrem os Jardins de infância e as creches voltam a funcionar em pleno.

Os pais com filhos até aos 6 anos deixam de receber os apoios financeiros do Estado e o recurso ao regime de teletrabalho já não é obrigatório para as empresas.

Esta reabertura permite que os pais voltem aos locais de trabalho.