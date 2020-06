Tribunal de Contas alerta para os riscos na gestão da pandemia 

A pandemia do novo coronavírus está a obrigar o Estado a gastar muito mais dinheiro do que estava previsto e com uma urgência por vezes incompatível com as regras normais.

Num relatório publicado esta terça-feira, o Tribunal de Contas analisa quais são os riscos e faz recomendações para que se evitem os erros do passado.

"A preocupação predominante na reação a situações de emergência é a rápida resposta à crise e às necessidades das populações. No entanto, a celeridade dessa resposta implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de controlo e prestação de contas, implicando riscos acrescidos de desperdício, má gestão, irregularidades e corrupção, que pressionam os recursos públicos e prejudicam a eficácia da ação", avisa o TdC no relatório "Riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergências - Covid-19".

Apesar da "ainda grande incerteza" quanto aos impactos" das ações tomadas para enfrentar a pandemia", o Tribunal dá como certo que "terão consequências significativas no plano das finanças públicas e respetiva sustentabilidade".