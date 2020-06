Cientistas vão monitorizar covid-19 em Portugal

Um grupo multidisciplinar de cientistas está a preperar um estudo serológico nacional para apurar a prevalência da covid-19 em Portugal, a tempo de uma eventual segunda vaga.

Para tal, está a ser criada uma amostra aleatória de 5.000 pessoas testadas ao novo coronavírus de forma a permitir conhecer o contacto com o vírus, e em caso positivo, se houve sintomas ou a infeção foi assintomática. Uma parte deste grupo vai ser monitorizada periodicamente ao longo das ondas epidémicas.

O estudo conta com o envolvimento das autarquias e unidades de saúde e é coordenado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência com a colaboração do Instituto Nacional de Estatística e diversas univiersidades.

