Época balnear retomada a ritmos diferentes 

A época balnear vai ser retomada este ano a ritmos diferentes nas várias regiões do país.

No Algarve e em várias praias da região Tejo, a época balnear começa este sábado, enquanto na região Centro será a dia 20 de junho. A zona Norte é aquela que inicia a época balnear mais tarde: no dia 27 de junho.

O diploma sobre as datas e respetivas zonas foi publicado esta quinta-feira em Diário da República.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a ida a banhos será feita de forma diferente. Os banhistas vão ter de respeitas as regras de distanciamento social entre toalhas e guarda-sóis no areal.

