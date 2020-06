"Posso ir?" à praia

A aplicação "Posso Ir?", que marcou a pandemia por mostrar se há ou não fila à porta do hipermercado, passa também a mostrar como está a adesão nas praias portuguesas.

Com esse objetivo, a “Posso Ir?” e a Deco Proteste juntaram-se para dar essa informação aos consumidores, numa iniciativa que conta também com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente para o registo oficial do nível de ocupação pelos concessionários das praias.

A jurista da Deco, Rita Rodrigues, esteve presente na Edição da Manhã desta quarta-feira para explicar a iniciativa.