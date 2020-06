Presidente da Junta de Azambuja pede reforço policial no bairro da Quinta da Mina

Há neste momento 19 moradores do mesmo prédio, no bairro da Quinta da Mina, em Azambuja, infetados com o novo coronavírus.

É o resultado de mais de 40 testes feitos na terça-feira.

Os cafés e centros de convívio foram encerrados, mas a população e autarcas não escondem a preocupação que sentem pelo risco de contágio.

Inês Louro, autarca do partido socialista, não pede um cordão sanitário no bairro, mas garante que é preciso um reforço policial para que sejam cumpridas as regras de isolamento.