Decisão da realização dos Jogos Olímpicos será tomada em março de 2021

O vice-presidente do comité organizador de Tóquio2020 afirmou hoje que até março de 2021 não será possível saber com certeza se haverá Jogos Olímpicos ou se terão que ser cancelados devido à evolução da pandemia de Covid-19.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 deveriam começar em 24 de julho, no Japão, mas o evento foi adiado para decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, devido à Covid-19, que impediu a preparação e a participação dos atletas nos torneios de qualificação.

"Ainda não está claro como será a situação do novo coronavírus no próximo verão. É muito cedo para analisar se haverá Jogos Olímpicos ou não", disse o vice-presidente do comité organizador de Tóquio2020, Toshiaki Endo, que falava numa reunião do Partido Democrata Liberal.