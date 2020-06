Covid-19: Nove mortes e 382 novos casos em Portugal nas últimas 24 horas

Direto

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira-feira a existência de 1.474 mortes e 34.351 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.465 para 1.474, mais nove, enquanto o número de infetados aumentou de 33.969 para 34.351, mais 382, dos quais 345 só na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de casos recuperados subiu de 20.526 para 20.807, mais 281. Há 414 doentes internados, 57 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, mais de 34 mil pessoas foram diagnosticadas com o SARS-Cov-2.

Casos em Lisboa e Vale do Tejo devem "crescer nos próximos dias"

A ministra da Saúde admitiu este sábado que "é muito provável que o número de casos em Lisboa e Vale do Tejo venha a crescer nos próximos dias", mas afastou a adoção de "medidas mais restritivas" para a região.

Na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia de covid-19, Marta Temido realçou que as autoridades não têm "ainda a perceção exata" da dimensão do aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que mais preocupa as autoridades nesta altura.