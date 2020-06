Moradores do Bairro das Galinheiras testados à Covid-19

Numa altura em que a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra um aumento exponencial do número de novos casos pelo novo coronavírus, a população do Bairro das Galinheiras, na Ameixoeira, começou a ser testada à Covid-19.

A iniciativa surgiu após um pedido da comunidade local.